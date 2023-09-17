伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年因違反該國服裝規定被捕，並在拘留期間喪命。人權組織周六（16日）表示，時值艾米尼喪命1周年之際，她的家人無法舉行和參加紀念她去世1周年的儀式。

艾米尼因涉嫌未能遵守該國嚴格的伊斯蘭著裝規範，而被道德警察逮捕後死亡。她的死引發伊朗民眾的憤怒，特別是在庫德族地區，促使許多女性抗議者摘下頭巾，相關抗議活動持續到去年下半年和今年年初。據人權組織稱，伊朗鎮壓抗議者已造成 500多人死亡，數千人被捕，據信還有7人因抗議活動而被伊朗當局處決。

據《德國之聲》報導，世界各地的許多城市計劃於周六舉行幾場抗議活動，以紀念這1周年紀念日，其中包括華盛頓和柏林。不過，時值這個敏感的日子，伊朗官方媒體報導稱，全國各地近日逮捕了多名「反革命份子」和「恐怖份子」，並稱安全部隊挫敗了圍繞非法示威製造騷亂的計劃。人權組織表示，政府周六部署了大規模的安全部隊，特別是在伊朗庫德族人占主導地位的地區，以防發生騷亂。

艾米尼的父親艾姆賈德（Amjad Amini）早前在她的家鄉西部小鎮薩克斯被短暫拘留。幾個關注伊朗問題的人權組織表示，在威脅艾姆賈德不要在艾米尼的墓地舉行追悼會後，當局隨後釋放了他。伊朗國家通訊社稍後否認了此次逮捕，但並未澄清艾米尼是否被短暫拘留或警告。

紐約人權觀察高級伊朗研究員塞佩里·法爾（Tara Sepehri Far）表示，「伊朗當局正試圖壓制異見人士，以阻止公眾紀念艾米尼在拘留期間的死亡。」而在9月15日，伊朗總統萊西會見了在艾米尼引發的抗議活動中喪生的警察家屬。

事實上，在艾米尼之死1周年紀念日前，幾個西方國家政府宣布對伊朗實施新的制裁，自一年前抗議活動爆發以來，這項舉措已成為反復出現的程序。據報，英國制裁了4名伊朗官員，歐盟也將包括一名革命衛隊指揮官在內的4名官員列入制裁黑名單。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在艾米尼逝世1周年前夕，承諾柏林將聲援伊朗人民。

至於美國則表示，將制裁與伊朗「暴力鎮壓」抗議活動有關的個人和實體。美國總統拜登周五表示，「艾米尼的故事並未以她的殘酷死亡而結束。她激發了一場歷史性的運動，女性、生命、自由，影響了伊朗，也影響了全球人民。」