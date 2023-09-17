王力宏上周剛結束2場台北小巨蛋「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，相隔一周後被曝光近照，他和新加坡前外交部長楊榮文一家人聚餐，楊榮文拿著手機玩自拍，王力宏事後用英文留言：「Great seeing you and your family！」（很高興見到你和你的家人），看起來相談甚歡。

新加坡前外交部長楊榮文近日受邀來台演講，事後在臉書曬出一家三口和王力宏的合照，並發文：「Happy to meet Wang Leehom again」（很高興再次見到王力宏），楊榮文拿著手機玩自拍，4人臉上都露出笑容，看起來相談甚歡，王力宏事後用英文留言：「Great seeing you and your family！」（很高興見到你和你的家人）。

楊榮文此行是獲台灣「亞太千里論壇」邀請，到政大公企中心發表演說，同時，楊榮文小兒子楊榮文幼時血癌，2004年在慈濟骨髓幹細胞中心配對移植成功，19年過去，楊榮文已是醫學院畢業的準醫師，一家人也特別到花蓮慈濟醫院表達感恩。