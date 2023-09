王力宏上周剛結束2場台北小巨蛋「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會,相隔一周後被曝光近照,他和新加坡前外交部長楊榮文一家人聚餐,楊榮文拿著手機玩自拍,王力宏事後用英文留言:「Great seeing you and your family!」(很高興見到你和你的家人),看起來相談甚歡。

新加坡前外交部長楊榮文近日受邀來台演講,事後在臉書曬出一家三口和王力宏的合照,並發文:「Happy to meet Wang Leehom again」(很高興再次見到王力宏),楊榮文拿著手機玩自拍,4人臉上都露出笑容,看起來相談甚歡,王力宏事後用英文留言:「Great seeing you and your family!」(很高興見到你和你的家人)。

楊榮文此行是獲台灣「亞太千里論壇」邀請,到政大公企中心發表演說,同時,楊榮文小兒子楊榮文幼時血癌,2004年在慈濟骨髓幹細胞中心配對移植成功,19年過去,楊榮文已是醫學院畢業的準醫師,一家人也特別到花蓮慈濟醫院表達感恩。