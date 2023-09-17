農業部日前公布進口蛋去向，「耗損及到期」雞蛋高達5402萬顆、占比37.18％，將製成堆肥，價值約2億元。國民黨大同、士林立委參選人游淑慧計算，「銷毀的蛋」比「上架的蛋」多一倍，如果庫存的3000萬顆以上雞蛋也過期，變成8614萬顆蛋會被銷毀，以每顆5元價格計算，總貨款將超過5.33億，恐由全民買單，怒批農業部長陳吉仲荒唐。

游淑慧在臉書發文表示，陳吉仲神隱5天才公布近口蛋流向，總進口數1億4000萬顆雞蛋，最終進入洗選場後上架的殼蛋共2491萬顆，占17.14％；進入加工共3428萬顆，占23.59％，庫存包含殼蛋和加工蛋品共3209萬顆，占22.08％。

她直言，最誇張的卻是37.18％蛋因為耗損、到期，必須拿去銷毀或堆肥，總數量高達5402萬顆，是上架殼蛋總數2.16倍。

游淑慧表示，根據農業粉專「linbay好油」計算，5402萬顆清關後總金額約4.55億，其中貨物損失約3.48億、稅金1.07億，由於沒有賣掉，畜產會必須吸收，再加上海運板45箱、3334個棧板，銷毀儲藏費及處理費等衍伸成本更是難以估計。

她指出，因為沒有賣出，總收入是零，最後損失金額約為4億，這筆爛帳如果農業部不給核銷，變成畜產會自行吸收，最後讓廠商賺到，卻是畜產會承擔損失跟風險，先前外界質疑，「獲利廠商賺、風險畜產會扛」的惡果終究發生。

游淑慧強調，國人對進口蛋喪失信心，現在庫存尚有3209萬顆蛋，恐怕很難賣出，如果這些蛋也因為過期，大約是8614萬顆蛋被銷毀，以每顆5元的價格來算，總貨款將會超過5.33億，這筆爛帳，最終還是全民買單。