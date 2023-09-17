警方獲報有人偷摘波羅蜜，到場發現嫌疑人、3名移工正以機器採茶，要他們接受詢問。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

3名移工正以機器採茶，看到警方緊張的丟下工作，拔腿逃竄。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣名間鄉茶農發現有人吃他栽種的波羅蜜報警，警方今到場發現3名嫌疑人正在以機器採茶，警方要他們先暫停工作接受訊問，未料3名移工丟下工作逃竄，其中2人竟跳下八卦台地，墜落60公尺深山崖受傷，南投縣消防局獲報申請直升機吊掛送醫中。

報案人指出，他在弓鞋巷茶園栽種幾棵波羅蜜，由於果實即將成熟可採摘，17日至茶園準備摘取回家享用，卻發現波羅蜜遭採收光，還有移工坐在樹下吃著波羅蜜，他詢問：「你們偷摘我的波羅蜜？」對方卻誆稱地上撿的不理會，決定報案釐清。

警方獲報到場，看見報案人所稱嫌疑人、3名移工正以機器採茶，揮手示意要他們暫停工作接受詢問，未料移工卻丟下工作拔腿逃竄，殊不知位於南投、彰化交界的八卦台地是斷崖，其中2人還相繼跳下八卦台地，墜落60公尺深山谷受傷。

南投縣消防局獲報派遣人車馳援，11時56分運用空拍機搜尋，發現其中1名傷患意識清楚揮手求救，另1人則因為受傷昏迷，由於斷崖落差超過60公尺，已經向空勤總隊申請直升機協助傷患吊掛送醫。

警方指出，移工是否是逃逸移工？是否偷摘波羅蜜？相關案情待移工送醫並製作筆錄後，才能進一步釐清。