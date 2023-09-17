新北市衛生局昨前往台中蛋品進口商位於八里台北港的倉儲，稽查發現有中央畜產會存放已逾期巴西殼蛋5309箱、約191萬顆，待報廢銷毀，進口價約千萬元。國民黨新北市議員齊聲砲轟，農業部長陳吉仲是「壞蛋代言人」，到現在講得不清不楚，讓全民陷入恐慌，已經重創政府威信，民眾會用選票教訓民進黨，呼籲陳吉仲趕快下台。

新北市議員洪佳君批評，之前有超思事件，現在鬧出進口雞蛋風波，甚至國民黨立委賴士葆之前也提出有些蛋品來自巴西疫區的蛋，已經讓全民都在笑、全民都在懷疑，她日前已經到監察院舉報農業部長陳吉仲有很多問題，陳吉仲儼然成為壞蛋代言人。

洪佳君說，進口雞蛋高達上億顆，現在是新北市衛生局查到有逾期的蛋，但還有多少蛋是沒有被發現的，也不知道誰會吃到，傳出部分蛋品被製作成蛋液，稽查更加困難，希望農業部盡速公布進口雞蛋流向，不要讓地方政府瞎忙。

新北市議員林金結表示，政府有安定民心之責，維持社會秩序，此次雞蛋風波根本是政府帶頭作亂，沒有超前佈署就算，還讓雞蛋波越演越烈。幼教人員只去賣場、超商買蛋，以為上架販售的雞蛋都是經過政府把關，現在卻混亂不清，幼兒成長只有一次，政府沒做好。

林金結還說，食品安全要擺第一，政府是食安的把關者，為什麼沒做好把關的責任，陳吉仲開記者會卻依然說明不清不楚，陳吉仲真的是荒謬至極，民眾都看在眼裡，重創民進黨威信，民眾用選票唾棄政府、教訓民進黨。

新北市議員廖先翔認為，讓民眾吃得安心是政府最基本的責任，不合格、過期蛋品就應該主動揭露，並清楚交代流向，不該等查出問題蛋才要解決，面對大眾疑慮時，陳吉仲及政府有必要再次說明進口雞蛋的原委。