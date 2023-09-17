藍皮列車將於18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

每年總是開賣秒殺的南國藍皮解憂號，今年結合首屆屏東鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，藍皮列車將於18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。

屏縣府文化處指出，南國漫讀藍皮列車去年首度將活動內容結合講座與表演活動，帶給旅人全新體驗，掀起熱烈迴響，而今年將串聯10月起跑的首屆屏東鐵道文化祭，每班次邀請不同類型團隊演出，有「好玩的劇團」帶來實景解謎秀、屏東傑團「阿緱囝仔人聲樂團」富饒童趣的阿卡貝拉魅力、以及「斜槓青年創作體」，「發熱帶樂團」、「銅好重奏團」，在列車上以戲劇、音樂多元展演，帶給乘客最豐富的體驗。

此外，講座還邀請多位在地職人分享，講者童裕謙分享枋寮「一冊大木家屋」的故事；潮州金弘麻油第三代黃筑憶緩緩道來返鄉接手老店，如何為品牌開創新路；扛下50年的枋寮阿達海鮮餐廳，劉蓉諭也將分享地方產業創新轉型的心得；還有台灣鐵道作家鄧志忠、舊打狗驛故事館館古庭維，則與乘客一起搭上藍皮，暢談與鐵道之間密不可分的故事。

文化處說，廣受好評的「南方，寂寞鐵道」紀錄片，讓南迴這條美麗又充滿故事性的鐵道文化記憶感動呈現，也使得今年南國漫讀節藍皮專列更加令人期待，邀請民眾搭上文化列車，一起閱讀從屏東出發的鐵道歷史，也感受屏東的人文。

文化處表示，南國漫讀節藍皮列車將於18日中午12點啟售，5班次列車為10月22 日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日，每人售價990元，報名請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁或洽雄獅旅遊。