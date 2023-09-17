大陸一名23歲李姓女子日前從山西太原市搭乘高鐵時，途中被一對夫妻要求換座位，沒想到李女拒絕後，竟遭對方一家3口不斷辱罵甚至毆打，目前天津西站鐵路派出所已經介入調查。

綜合陸媒報導，李女14日乘坐高鐵時發現，她的靠窗座位被一名陌生男子佔據了，她出聲提醒後卻被要求「換座位」，李女拒絕並坐回靠窗位置後，隨即被對方敲打椅背騷擾，她開口制止卻被對方咒罵沒品，沒想到一家3口接著竟圍毆她長達10分鐘，導致李女手部、脖子多處被抓傷。

網傳影片可見，男子先是蠻力拉扯李女頭髮，還抓住她的雙手不讓反抗，接著後座大媽不停出手猛打頭部，導致李女手部、脖子、胸口多處被抓傷。

火爆畫面曝光後，不少網友紛紛砲轟，「無語了就是仗著人多勢眾」、「太囂張了吧，這種人就該好好治治」、「這種人趕緊拉黑名單啊，別到處禍害別人，太危險了」、「一趟旅程也就短短的幾個小時，非得要坐在一起嗎？難道是生離死別？！」、「再不嚴懲的話，誰還敢坐高鐵。」