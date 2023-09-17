桃園市永安漁港假日遊客眾多，為解決長期以來停車位不足問題，市府海岸管理工程處利用新屋區中山西路與台61線高架橋下空間新建遊客停車場，新設223席免費汽機車格及廁所等設施，將於10月中啟用。有遊客反映，該停車場距離漁港還要步行近1公里，停車意願不高，民代則鼓勵租車業者可在該停車場周邊設站，不僅是商機也可解決問題。

永安漁港假日遊客多，加上一旁永安海螺文化體驗園區也是熱門出遊打卡拍照點，周邊停車位設置不足，不少民眾貪圖方便違停，造成該漁港每逢假日交通容易大打結，嚴重影響民眾進出漁港動線。為此海管處利用台61線高架橋下閒置空間，新建遊客停車場，提供223席汽機車停車位將開放民眾免費使用。

市議員陳睿生指出，海管處新設的停車場距離永安漁港步行將近有1公里遠，若要求設立接駁車距離太近不合理，除了漁港、永安海螺文化體驗園區是民眾常去的景點外，周遭還有新屋綠色隧道，當地聚集許多自行車的租車業，生意競爭激烈，他則鼓勵業者可考慮在此停車場設立站點，讓遊客下車後可租車暢遊永安漁港周邊景點，不僅是商機，也可順勢解決民眾停車後遊玩距離的問題。

海管處副總工程司巫秀堅指出，該停車場完工因台電送電延宕，預計最快10月中旬啟用。他也說，該停車場為帶狀空間，南北範圍距離較長，除了提供永安漁港遊客使用外，還可提供後湖溪生態園區、觀新藻礁生態系野生動物保護區遊客使用，民眾若將車輛停在最靠近114線處，步行到漁港內產銷中心約300公尺左右，屆時啟用後會再觀察遊客使用狀況，若周轉率高，將再進一步研擬發展低碳運具接駁。