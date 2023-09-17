基泰建設因施工不慎，導致鄰房下陷，塌陷戶17日第4度返家取物。台北市副市長李四川赴現場視察，他表示，希望今日是最後一波，市府會搭建遮風避雨的地方，集中住戶的大型家具以利後續拆裝，法務局也提出50萬財損賠償。而雙號住戶的損鄰狀況，則由技師公會鑑定、基泰修復。

李四川指出，今日開放25戶住戶返家取物，並將時間自20分鐘延長至1小時，基泰也協調搬家公司協助，預估傍晚5時結束。希望今日是最後一波，但有住戶有大型家具需要拆裝，由搬家公司搬出來後，市府將搭設一個遮風避雨的空間，並集中大型家具，未來再拆裝，搬遷情形順利。

另，塌陷戶1樓下陷至地下室位置，因淹水導致家具損壞。李四川說，財損部分法務局有請消保官就大型冰箱等家具概估，並提出50萬財損賠償，部分住戶家具價格更高，也會個別來檢視，就不足之處再研討。

李四川表示，當時也疏散大直街94巷雙號165戶，會請技師公會做損鄰鑑定，並交由基泰修復，若人力不足，市府也會請工務局協助，儘速讓所有居民回家。