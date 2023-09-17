進口蛋爭議燒出食安問題，農業部長陳吉仲昨（16）日召開記者會說明時，面對媒體提問要不要向大眾道歉卻顧左右而言他，引發議論。媒體人王尚智觀察輿論關鍵字雲圖指出，近期對超思、陳吉仲的批評並未實質影響到民進黨主席、2024總統參選人賴清德，外界應要求賴對此事負責。

王尚智今在政論節目《週末大爆卦》中提到，他觀察所有輿論的關鍵字雲圖後，發現直到昨天才有出現陳吉仲、進口蛋的字眼。王尚智進一步說明，外界認為陳吉仲被批評會影響到賴清德選情，但他發現賴在面對包括進口蛋、超思等爭議問題時，總是笑而不語，一方面是策略，另一方面則是外界沒有將上述爭議連結到要求賴負責、要求賴應對整個民進黨執政施壓。

王尚智認為，之前缺蛋時，民眾將買不到蛋的憤怒及焦慮轉嫁到陳吉仲、總統蔡英文與賴清德身上，但現在大家都買得到蛋，基層的焦慮感比想像中低，即便認為陳很討厭，但不至於太難受。