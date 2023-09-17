一名人妻最近要買一間2500萬元的預售屋，夫妻講好頭期款由她出、登記她的名字，但公婆卻有意見，說傳統上房子應該掛老公名下才對。貼文一PO出，網友們全爆炸，還嗆「公婆思想這麼傳統，怎不叫自己兒子出頭期款？」

這名人妻在臉書「買房知識家 A你的Q」發文，兩人在實驗室工作，收入都很高，平時財務獨立，有1個女兒，家庭費用都平分，與老公結婚前，住南部的公婆就買一棟1200萬元的透天，名字登記老公和小姑，然後兩老住在裡面，而房子有部分是信貸，目前來剩200萬元，由公婆負擔。

原PO表示，現在她和老公已結婚，要在新北市買一間2500萬的預售屋，預計3年後交屋，目前頭期款350萬都是她出，預計交屋後房子也掛她的名字，不過公婆思想傳統，覺得房子應該掛老公名下。原PO表示，房子掛誰的名字她不在意，反正婚後財產共有，但現在擔心的是老公名下有房，若這間再掛老公名字，恐會影響首購貸款利率。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「請堅持登記自己名字，畢竟頭款是妳出的，妳公婆不是傳統，只是偏袒自己小孩，給自己留後路就對了」、「公婆看起來不僅是思想傳統，更多是貪心」、「傳統自助餐」，還有人表示，「老公名下已經有房，當然掛妳的名字在銀行貸款方面較有利，隨便問一兩間銀行一定是這樣，而且誰出錢登記誰的，怕兒子委屈可以拿錢出來再談」。