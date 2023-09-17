基泰大直住戶信箱內收到都更意願書。（台北市都發局提供／劉彥宜台北傳真）

基泰大直導致附近鄰房龜裂下陷，房屋後續重建方式尚無定論，居民可選擇與基泰合作重建或由台北市政府公辦都更，但卻發現在住戶信箱內有都更意願書。台北市副市長李四川表示，市府並無發放都更意願書，目前仍在計算建蔽率、容積率等。

李四川指出，目前市府還在就建蔽率、容積率等計算，「市府沒有做這種事情（投放都更同意書至信箱）」，未來將依住戶意向進行，若居民信任北市府，北市府會依此辦理公辦都更。

都發局說明，北市府並未於大直民宅住戶信箱內發放公辦都更意願調查表，都更處目前正進行範圍評估，後續將辦理說明會。