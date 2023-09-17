新北市府查核進口蛋，意外查獲中央畜產會在新北巿承租的倉儲，發現裡面堆滿已過期，以及雖未過期但預計會放到逾期的蛋共220萬顆。現場倉儲人員透露，這些只是｢南部倉儲放不下的」，意指南部有中央承租的倉儲存放了更多逾期蛋。

新北市衛生局接獲台中市通報某進口蛋商倉儲位於新北轄區，前往查核時意外發現中央畜產會在新北承租的倉儲，並在裡面發現逾期巴西蛋5309箱、約191萬顆，另有未逾期來自巴西與泰國的827箱進口蛋、約29萬顆，統計現場共約220萬顆蛋，數量驚人。

現場倉儲人員還透露，其實這個倉儲只是中央畜產會存放進口蛋的其中一個小倉儲，更大的在南部，「這邊只是存放南部倉儲放不下的」，意指南部有中央承租的倉儲存放了更多逾期蛋。

衛生局說，這批進口蛋是陸續進口的，逾期的效期都在8月左右，未逾期的則是9月、10月都有，看起來是中央調度政策，才會在進口191萬顆蛋之後直接原箱放到過期，另外未逾期的29萬顆蛋，現場倉儲管理人員說因不缺蛋等問題，預計也不會流入市售、放到過期後銷毀。