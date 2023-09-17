日裔美籍AV女優Rae Lil Black在《AV帝王》第二季客串演出爆紅，她雖然登場不到1分鐘，仍以天使臉孔和穿緊身紅色摔角衣爆紅，而她近日則現身台北迪化街，曬出一系列穿旗袍照之外，還親口承認來台拍攝成人片，「感謝台灣帶給我美好的回憶和激動人心的經歷！」
照片中，Rae Lil Black以一襲改良款的貼身墨綠色旗袍入鏡，她把長髮盤起，搭配髮簪和長耳環，別有一番風味，Rae Lil Black以嫵媚神情和凹凸有致的身材漫步在迪化街，開高衩設計讓她纖細美腿若隱若現，畫面美艷又性感。
Rae Lil Black並發文表示，這是她第一次和亞洲演員合作成人片，「是非常有趣的經驗！我迫不及待想要回來再體驗更多，特別感謝團隊讓我感受到受歡迎的感覺，並做出了出色的工作」。
27歲的Rae Lil Black是在美國出道的日裔AV女優，她雖然身材嬌小、身高145公分，仍以姣好身材曲線產生極度反差，在成人界小有名氣。
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