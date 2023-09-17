大谷翔平的「天使時代」看來即將結束，鄰居洛杉磯道奇季外有機會搶到大谷，現在網路又有人重提2018年大谷來到美國的時候，左投柯蕭（Clayton Kershaw）曾與大谷見面，留下很差的印象，這是否會影響大谷加盟道奇？

美媒《洛杉磯時報》報導，當時道奇球團面試大谷翔平，道奇的兩位主力球員柯蕭、「紅鬍子」騰納（Justin Turner）參與其中，結果大谷堅持要打DH，讓兩位球星大為不滿，因為國聯那時候沒有DH，大谷根本不可能加盟道奇。

柯蕭與騰納那時公開表達對這次會面的挫折，騰納說：「（大谷）他根本不該坐在這裡，我們還不如對一個窗戶說話。」柯蕭說：「浪費了我們大把的時間，我對他的經紀人有點不爽，打從一開始就只有15支球隊需要和他會面（美聯球隊），不該浪費國聯球隊的時間。」

顯然柯蕭指責的是大谷的經紀人，對於大谷本人他沒有意見。如今國聯球隊也全面實行DH制度，大谷又是棒壇最知名的球星，柯蕭也沒理由不歡迎大谷。故事裡的另一個人物騰納已經被道奇放棄（本季轉戰紅襪），柯蕭自己與道奇的續約也還沒搞定，季外他和大谷一樣都是自由球員，所以他們屆時都不會影響大谷與道奇的談判。