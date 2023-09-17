國民黨總統參選人侯友宜現正於美國訪問，他在美東時間16日中午造訪紐約一間由台裔青年所開的餐廳，並與當地青年領袖舉行座談會，期間，該餐廳的墨西哥裔員工主動向侯提出合照的請求，侯卻問他是新北還台北人，引起現場一陣笑聲。

侯友宜在訪問該餐廳時，先到廚房親自下廚，煮了牛肉麵、煎餃子給青年朋友們吃，侯還不時點名隨行的《金融時報》記者席佳琳，問她「我做菜給妳吃好不好？」

而在侯友宜下廚期間，該餐廳墨西哥裔員工主動向侯提出合照請求，由於老闆的緣故，侯以為餐廳員工都是台灣人，因此問了該墨裔員工「是不是新北人、台北人？」雙方因語言不通而雞同鴨講了一番，引發現場一陣笑聲。

另外，一同用餐時，餐廳老闆向侯友宜拍胸脯保證自己是正港新北人，但侯問他「新北哪裡人」時，他卻回答「萬華」，其他人立刻哄堂大笑，並糾正「萬華在台北」，侯也開玩笑稱，餐廳老闆回去要閉門思過，竟連萬華在哪都忘記。