進口雞蛋耗損、過期需要銷毀，桃園市議員凌濤痛批，超思爽賺3800萬，農業部長陳吉仲讓全民慘賠4.3億，根本是「傻蛋部長」，直指陳吉仲嚴重失職，他也呼籲農業部應立即公開所有流向，避免民眾吃下變質的爛蛋！

凌濤在臉書發文，計算銷毀雞蛋成本，全民將慘賠4.3億。畜產會在超思案支出 7.07億 ＊ 52％=3.6764億，15％其他蛋成本為0.6432億。總共支出4.3196億。凌濤痛批，當超思從巴西進口雞蛋，爽賺3800萬，人民納稅錢卻被丟進水裏，陳吉仲根本是嚴重失職。

凌濤也說，依據農業部公佈的資料，這批1.45億顆的進口雞蛋，有37％耗損過期即將銷毀，其中有24％進行加工，也被發現為殺菌液蛋混用進口蛋，卻標示產地台灣，簡直是食安大漏洞。

如果不是桃園市衛生局與消保官機警，兵分八路主動稽查，這批標示不明的蛋，不就流入市場？桃園市長張善政與台中市長盧秀燕都稽查得比農業部快，要資料還被阻攔？這什麼中央政府！

凌濤質疑，對照農業部打包票不會有進口蛋液流入市場，是直接打臉。農業部遲不公開？是心虛？還是根本有些問題雞蛋，民眾吃下去了？

凌濤又說，民眾皆知蛋經過清水洗淨將影響其保存期限，更不用說冷鏈中斷之後，用溫水洗選造成的蛋質變化。農業部理由越多，遮遮掩掩，只會造成民眾更加恐慌。進口蛋保存期限多久，大家有沒有吃到過期蛋，根本沒人知道！呼籲農業部應立即公開所有流向，避免民眾吃下變質的爛蛋！