成年禮儀式為祝福年滿16-18歲之青年學子邁向人生新階段，臺北市大安區公所於9月17日上午9時於國立臺北科技大學先鋒國際研發大樓3樓多功能會議室辦理「AI大安 成就未來」人口政策宣導暨成年禮活動，讓青年學子於眾人的見證下進行成年禮儀式，今年度大安區公所特別邀請國立台北科技大學針對AI科技發展進行座談，並藉由成年禮讚。功成名就。未來展望等4大系列活動，讓禮生在眾人見證與祝福下，認知生命價值中惜福與感恩的意義，並鼓勵成年學子提升參與公共事務的廣度與深度。

成年禮上賓國立臺北科技大學楊重光副校長表示：祝福大家，成就未來，開啟人生，將你的人生展開新的一頁。期望各位做一個負責任肯擔當的人。只有懂得負責而又能夠負責的人，才能被社會認同和接納，成為一個真正受人尊重的人。

新店高中陳同學，與母親將祈福心願高高掛起。(戴志揚翻攝)

泰國新住民羅小姐，在臺見證兒子成年禮讚。(戴志揚翻攝)

而今年大安區成年禮有一位羅同學是「新二代」，媽媽是來自越南的羅小姐，他們母子表示：感謝大安區公所辦理成年禮活動，使他們有機會認識及體驗台灣成年禮文化的內涵與傳承，讓他們留下滿滿的美好回憶。

禮生製作專屬皮革證件套。(戴志揚翻攝)

大安區長林明寬表示：藉由成年禮讚活動及文化傳承，本活動實地走覽大安區歷史建築及古蹟，認識孕育自我生長之家鄉，體驗AI人工智慧科技，期待青年學子在活動中承擔繼往開來的社會責任，開創亮麗美好人生。期許學子明瞭成年的權利義務，學習自我成長、承擔責任以及懂得感恩回饋。