進口蛋風波持續延燒，除有效期錯標外，日前桃園更爆出液蛋業者混用進口蛋涉標示不實，行政院今(17)日召集會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。

農業部表示，為確保國內消費者雞蛋需求，農業部今年3月起委託中央畜產會執行專案雞蛋進口，進口雞蛋從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求情況，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。

此外，中央畜產會調度進口雞蛋到洗選場和加工廠時，皆會告知業者該批雞蛋的有效期限，有效期限則是依照出口國來源場所標示，國內業者皆須依照食安法規定標示有效期限。

農業部強調，調度至洗選場的進口雞蛋經過洗選後包裝為盒蛋，並依衛福部產地標示規定，在包裝上清楚標示產地、製造日期及保存期限等資訊，隨後依照通路牌價以平價方式販售。另調度至加工廠的進口雞蛋，用途包含將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等，業者仍需依照食安法標示有效期限。

針對近日發生業者標示錯誤引起社會大眾疑慮的部分，農業部說，已強力要求洗選業者要依照規定標示，也會持續加強輔導洗選場正確標示，行政院今日也召集會議，要求相關部會立即啟動聯合調查，預計明日將提供所轄地方政府資料，而對於進口雞蛋後端流向，違者將依照違規樣態，由權責單位依法處置。