彰化羊肉節在溪州公園登場，民眾排隊享用羊肉湯等料理。（孫英哲攝）

彰化縣是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，今天在溪州公園舉辦「2023彰化羊肉節」，準備了2000份羊肉米糕及羊肉湯供民眾免費享用，排隊人龍綿延逾200公尺。

彰化縣長王惠美到場向鄉親推廣彰化正港羊肉好料理，她指出，彰化生乳以及羊肉產量都是全國第一，「吃在地，享當季」，請大家多品嘗彰化在地好滋味，特別是時序已進入白露，正是吃羊肉進補調養身體的好時機。

《本草綱目》記載，羊肉是裨益氣血的溫熱補品；現代醫學研究指出，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白。

彰縣府「彰化畜產嘉年華」系列活動共4場，上禮拜在圓林園是「彰化禽品節」，今天是「彰化羊肉節」，下禮拜日（9／24）在鹿港體育場是「彰化豚肉節」，最後1場「彰化乳牛節」在10／14-10／15於彰化縣立體育場紅磚區登場。

前立法委員鄭汝芬說，這次羊肉節活動來了很多鄉親，現場有各項活動，也準備很多美食，鄉親透過舞蹈展現自信。

溪州鄉長江淑芬指出，溪州的羊肉在地就有很多種，像是煮豆干、蒜頭、薑絲、藥膳等等，要吃什麼有什麼，溪州現在最好吃的除了羊肉，還有芭樂。

農業處表示，彰化縣肉羊飼養頭數約1萬5500頭，全國占比18.8％，年產值約2.3億元，位居全國第一。

彰化縣肉品市場是全國最大羊隻拍賣市場，羊隻經由駐場獸醫師進行屠宰前後之屠體檢查，以嚴格程序把關肉品衛生安全，讓民眾能安心消費購買最新鮮、最優質彰化國產羊肉。