高雄市大寮區88快速道路橋下去年11月8日爆發槍擊案，沈姓男子和鄭姓男子在KTV發生口角衝突，雙方在大馬路開車追逐持槍掃射，造成鄭男2輛車的駕駛都中彈，造成侯姓男子身亡、翁姓男子腿部受傷。雄檢偵結後，依殺人罪、槍砲等罪起訴，直到最近判決終於出爐。

警方調查，沈男和鄭男在鳳山區某KTV發生衝突，雙方在網路叫陣相約談判，林男等人開車途中，在台88橋下發現翁男、侯男的轎車，於是馬上迴轉，趁停等紅燈時持槍猛開，掃射了15槍，車上還有侯男的女友以及劉姓友人，嚇得趕緊下車逃命，事後侯男因頭部中彈，另輛車的翁男則腿部受傷。

侯男雖緊急送醫取出子彈，最後仍傷重不治。警方火速在在案發當天傍晚逮捕5嫌，而涉嫌開槍的林姓男子也在隔天投案。雄檢偵查時，沈男等7人均否認有開槍殺人的意圖，但仍被檢方以依殺人罪起訴，負責接應沈派眾人的吳姓男子被依藏匿人犯罪起訴，提供鄭派人馬槍械的葉姓男子則被依槍砲罪起訴。

高雄地院經過審理，將開槍等3人各判18年4月、17年1月、14年3月，2人判12年6月有期徒刑。李男在槍擊案前脫隊離開，僅依藏匿人犯罪判刑1年10月，吳男判刑1年，吳男另案審結。