明天國慶煙火試放相關管制及落焰區。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

今年國慶焰火將在台中水湳中央公園施放，國防部明天晚上9點會先試5分鐘掌握安全性，台中市長盧秀燕今天表示，明日是試放，規模比較小，只有5分鐘，10月10日晚上正式施放焰火至少半小時以上，為全國放最久的焰火。

盧秀燕表示，此次試放的目的，是為了掌握安全性，國防部前來試放，以了解鈽彈及落焰的情形，此外，透過焰火試放，市府也能掌握是否還有更多的觀賞點，讓民眾10月10日當天不必擠進現場。呼籲市民如果在中央公園或水湳經貿園區附近的制高點看到焰火，麻煩告知市府，市府將整理起來並公布。

盧秀燕說，明日試放焰火，國防部設有鈽彈區，中午即開始禁止通行，另還有落焰區，大約晚上會有1個半小時的管制，希望大家配合。明日試放的時間為晚上九點左右，不是很早，盼盡量減少對於人、車的影響，選擇在晚上9點施放，較不會擾人清夢，只放5分鐘，大家可以趁機欣賞一下。