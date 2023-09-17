肇事男車頭突轉向 老村長家門前走路遭輾身亡

新竹縣北埔鄉一名韓姓前村長，14日穿越馬路準備返家時，竟遭一輛轎車開車撞上輾過，送醫後不治。附近監視器拍下畫面，只見肇事轎車前方車輛均在停等紅燈，轎車駕駛不明原因竟突然往右側路肩縫隙鑽去，撞上韓姓前村長。警方表示肇事原因釐清中，並將肇事者依過失致死罪嫌移送。

竹東分局警方表示，14日下午3時許，一輛轎車由北埔鄉中山路往新竹方向行駛，疑似未注意車輛前方狀況，與行人發生碰撞，行人經送醫後救治無效，全案肇事原因待釐清中。

根據監視器畫面顯示，陸續駛過的車輛均在停等紅燈，此時韓姓前村長正準備穿越馬路，還左右確認來車，但由范姓男子駕駛的轎車，未能順著車陣停等，不明原因偏離車道往路肩開去，一把撞上韓姓前村長，並拖行約5公尺，送醫後不治。

警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，駕駛開車應專注，不應疲勞駕駛，不搶快，強行通過路口，行車多禮讓，平安有保障。