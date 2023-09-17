民進黨總統參選人賴清德17日南下高雄造勢，參加全國漁業團體賴清德後援會成立大會。（洪浩軒攝）

民進黨總統參選人賴清德17日南下高雄造勢，參加全國漁業團體賴清德後援會成立大會。（洪浩軒攝）

2024總統選戰步步逼近，民進黨總統參選人賴清德17日南下高雄造勢，參加全國漁業團體賴清德後援會成立大會，現場集結約2000支持者到場力挺，賴清德也提出「協助更新養殖設備」、「行政流程電子化」、「協助參與國際性漁業組織」、「建立台灣品牌」等政策。

賴清德表示，遠洋漁業漁民除了要出遠門抓魚，也常常受到國際上的限制，但經過多年拼鬥，目前台灣已經獲得歐盟的支持，取消黃牌限制，美國相關單位對台灣遠洋漁業這幾年的進步也表示肯定，所以未來若要繼續發展遠洋漁業，他認為最重要的就是踴躍參與國際性的漁業組織，特別是有權力可以分配魚量的組織，來確保台灣漁民、船長的權益。

賴清德指出，近海漁業部分，生態保育對近海漁業來說相當重要，政府會持續落實「禁魚期」，這樣才能達到資源保護的目的。另外，無論是遠洋或是近海漁業，政府都應該健全配套措施，為了配合近海跟遠洋漁業發展需求，政府未來將持續增加冷凍倉儲、魚加工量能。除了加強硬體措施以外，行政流程也要更便利，利用網路落實電子網路申報，讓漁民無論是抓魚、賣魚都能更方便。

賴清德強調，他當選後，將會要求農業部跟永續漁業合作，有計畫性且全面性調查輔導更新相關養殖設備，不僅能節電，還能減少汙染，最後他也提到要建立台灣品牌，未來每隻魚蝦都要有保證安全健康的生產履歷「身分證」，外銷國際才能讓大家吃得安心，政府也會幫助漁民外銷，讓台灣優質漁產品享譽國際。