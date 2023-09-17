「演藝圈高顏值夫妻檔」白家綺、吳東諺常在社群曬恩愛，2人日前與友人規劃12天的環島旅行，不僅台中、台東、墾丁、花蓮、宜蘭跑透透，還訂了4個點要去露營，讓白家綺出發前就覺得大夥勇氣十足，她也提到，此趟旅程最艱鉅的，就是要帶著兒子斗宅、女兒朵拉與友人2個家庭一團6個小小孩出門。

白家綺表示，出發前就已經「勸退」負責排行程的吳東諺，希望他的露營景點能夠「些許減少」，「實在很想裝個攝影機，看到我們在戶外崩潰追逐小孩」。12天的旅程結束後，白家綺與吳東諺都說顧小孩的爆笑事情不少，但又累又忙絕對是美好回憶。

白家綺因為主持民視《醫學大聯盟》學到很多專業，她在露營時熬了一鍋粥與湯，裡頭都包含著她的小撇步，就是全部都有加入滴雞精，「不然體力真的不夠，因為大人只能趁小孩睡著後，小酌聊天打桌遊到半夜，但隔天小小孩都有某種神奇力量，放假都超級早起』。白家綺哭笑不得的說，這12天沒有一天睡飽，其他朋友也都是黑眼圈，而且男生還要開車，根本沒時間補眠。