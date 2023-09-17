詐騙集團施展二次詐騙手法，會提供假的簽署協議書取信被害人。（警方提供）

刑事局表示，詐騙集團近來有「二次詐騙」的趨勢，即部分詐騙被害人尚未報警前，網路搜尋「如何追回被騙金錢」，遭詐團鎖定，以有管道追回款項為由，誆騙「攔截金流費用」。王姓工程師先被假投資虛擬貨幣騙了70多萬，GOOGLE到爆料公社網友小吳分享「成功追回爭議金流」，對方請他加LINE聯繫，表示已查出他被騙的錢已輾轉流入香港、馬來西亞，以此詐騙王10萬處理費用。

刑事局預防科表示，網路資訊五花八門，臉書、社群及交友軟體上更充斥各類資訊，有問題就找「谷歌大神」求助已成為民眾日常，但警方提醒強調，「被詐騙」只能尋求警方、檢方或有立案律師的協助，若私下尋求不明來源協助，就可能慘遭二次詐騙。

警方說，北部30多歲王姓工程師，因工作時間長，僅能用交友軟體認識異性，今年4月下旬認識自稱「擅長投資」的美女小婷。王男對小婷日久生情，小婷提議教王男投資虛擬貨幣，遊說透過「First Coin APP」(偽冒First Trade APP)，稱可拿到更高報酬，王男因信任小婷，1個月內陸續投入70多萬元操作。

豈料，7月初王男要求出金，竟遭小婷刪好友，王男心有不甘，GOOGLE到爆料公社網友小吳分享「成功追回爭議金流」，私訊小吳詢問如何追回款項，小吳轉請王男聯繫某金融公司的line，王男向該公司提供被詐騙交易明細及身分證件照片，證明確為詐欺被害且衍生爭議款項。

該公司4個小時隨即回復資金流向，向王男表示已追蹤到金流，目前被洗出境在香港，下個轉匯出的地點在馬來西亞，並稱剛好在香港及馬來西亞均有合作機關，透過「內部渠道」，必能順利將被詐騙的款項全數取回，但需要先支付10萬元攔截費用、事後再付3萬元佣金，若超過48小時匯攔截費用，將難以保證取回。

王男起初猶豫，但該公司又保證，並簽署線上委託協議書，7天內沒有拿到款項該公司願賠「3倍資金」作為補償，因而放心匯款，另外該公司一再強調資金找回事件，不可讓任何人知曉、不可再和小婷聯繫及接受陌生好友，以免再遭詐騙。

豈料後續該公司又通知入帳失敗，稱王男持續向詐騙集團聯繫提供個人資料造成，還須要加收費用，王男因此起疑向警方報案，才知慘遭二次詐騙。

刑事局提醒，民眾遭到詐騙請至官方管道尋求檢警協助，警方、銀行人員、律師或相關人員來電也須務必再查證，另外網路上誆稱有特殊管道、取回款項科技等，勿隨意相信匯款委託，並可撥打165或110查證，以免碰上二次詐騙。