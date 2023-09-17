彰化縣長王惠美發文希望農業部長好好思考台灣雞蛋產業的永續發展。（翻攝王惠美臉書／孫英哲彰化傳真）

進口雞蛋因品質問題引發各界關注，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，對於近日的蛋事紛爭，彰化縣長王惠美今天在臉書發文希望農業部應正視國產雞蛋產業的發展，「我知道農業部陳部長很忙，但請留幾分鐘，好好思考台灣雞蛋產業的永續發展」。

食安問題，不容輕忽！王惠美指出，近期不少民眾擔心買到過期的進口雞蛋，紛紛轉向產地彰化，購買安心的國產雞蛋。

國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，可說是牽一「蛋」而動全身，因此，農業部除了公開巴西雞蛋的分配及流向，讓民眾可以吃得安心，也要請農業部的長官正視國內蛋雞產業的未來發展。

首先，應做好雞蛋產業監測與預警機制，避免讓國人陷於民生物資物不足的恐慌。王惠美說，缺蛋的問題，早在疫情後期，就有雞蛋產業提出蛋慌警訊，這是第一線農友的聲音，如果農業部當初有認真傾聽、並積極作為，就不會發生後續供應失衡的問題。

再來，請協助蛋農產業升級，國外進口的雞蛋都可以保存到120天以上，國內如果能建構滾動式雞蛋倉儲供應系統，不僅可穩定蛋農的收益，平抑物價，更能確保雞蛋食安無虞。

王惠美表示：「我知道農業部陳部長很忙，但請留幾分鐘，好好思考台灣雞蛋產業的永續發展。」

近期消費者發現大量進口雞蛋有效日期標示讓人疑慮，造成民眾恐慌，彰化縣衛生局近日啟動稽核機制，且加強進行源頭查核，並配合衛生福利部食品藥物管理署監督連鎖超市下架標示有疑慮蛋品，並主動前往賣場、超市、超商等販售業稽查，目前架上均未見問題進口雞蛋。

此外，該局另查核蛋類產品標示共41件，結果也未見進口雞蛋，皆符合《食品安全衛生管理法》規定，且蛋品來源大多是在地生產，該局後續將持續抽查，維護費者食品安全。