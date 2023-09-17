台南一間甜點店日前收到客人留下1星負評，對方認為芒果甜點的口感不佳，口感不像店家說的芒果青，而是不甜不酸又很硬、根本沒熟，雙方因此在Google評論一來一往進行論戰，沒想到店家事後卻用客人名字開玩笑，舉辦「XX周」特價活動進行公審，消息曝光後，甜點店於今（17）日公開道歉。

台南甜點店表示願意對客進行全額退費，或是以客人名義將款項捐作公益。（翻攝自店家IG）

該客人的家人在Dcard發文表示，當天他們到甜點店買了2個提拉米蘇、2個芒果甜點、1個烤牛奶、1個巴斯克，店家聲稱芒果甜點的口感像是芒果青，不過他們吃完後覺得芒果不甜不酸又很硬，因此留下1星負評，「就是芒果還沒熟，硬是採下來做成芒果丁，吃起來是沒熟口感極差，那種品質根本不應該拿來賣！」，店家則認為自己願意退錢，不過根本沒有收到客人反映，其他家人也紛紛留下一星負評、表達自己吃甜點的意見。

沒想到除了雙方透過Google評論展開論戰，店家還拿客人名字開玩笑，舉辦「XX周」的提拉米蘇優惠活動，並在IG上公審客人方的負評。消息曝光後，許多網友紛紛回應，「老闆的嘴好臭，再怎麼對客人不滿也不應該用這種方式發洩自己的情緒，隨便拿客人的名字出來辦活動真的很沒禮貌，只能說老闆的心智年齡非常低，碰到消費糾紛不能理性溝通的店家真的會很令人生氣，辛苦你們了」、「每個人吃東西都很主觀，感覺店家很禁不起負面反饋，而且芒果盒的評價明明很溫和吧…用名字開玩笑有點像公審的行為超幼稚，EQ有夠低」。

對此，甜點店今日在IG道歉，「這次使用人名做行銷確實有不妥，所以在這邊跟受傷的XX以及家人道歉，讓你們這幾天不好受真的對不起」，同時也感謝事主針對消費糾紛進行討論、勸導網友們理性發言，「這點是我必須學習的，而不是無腦發文公審」，最後店家也提到，他願意對當事人進行全額退費，或是以客人名字將款項捐助公益團體，並另行公告；店家強調，自己之所以會在今天道歉，是因為真的檢討自己錯在哪，整理自己的思緒自我反省。