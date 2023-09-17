草爺認為孝順就是不要造成父母的困擾。（羅永銘攝）

草爺（左）跟母親感情很好，相處模式像朋友。（草爺提供）

草爺（左）做任何決定，母親都給予支持。（草爺提供）

35歲、知名YouTuber「含羞草日記」草爺（江治緯）認為「不要造成父母的困擾」就是一種孝順的方式。他鐵漢的外表下，是位不吝嗇對母親表達愛意的兒子，「那怕現在這個年紀了，也會覺得沒關係，因為這是家人之間一個愛的表現」。

草爺不只經常對母親說「我愛你」，還滿臉笑意分享跟母親從小到大獨特的SOP親法，「先親兩邊的臉頰，然後額頭，再來下巴、鼻子、嘴巴」，現在已是人父的草爺，將這愛的親親SOP，用來跟4名小孩互動，成為一種「傳承」。

草爺表示國二時父母離異，3兄弟從小跟著母親長大，母親只提醒他們一個要點：「不要吸毒，你愛怎麼玩就玩，不要出人命。」想到母親辛苦養大他們，做任何事情前，他都會三思而後行，「 不要讓媽媽負擔太重，比較會多想一點」。

29歲當YouTuber，家人對他的決定都給予支持，從不潑冷水，「本來什麼事情都要嘗試，不嘗試怎麼知道會不會成功。」他提到以前很喜歡廟會、跳陣頭，那時學畫臉譜，剛開始擔心會被母親念「學這些幹嘛」，後來給看她成果，意外被稱讚：「畫得很漂亮欸，哇，這也是一門技術喔，要好好的學喔。」

草爺育有3女1子，最大10歲，最小才2歲，因母親給他很大的空間，這影響到草爺對4名孩子的教育，「我會跟孩子說，你們喜歡什麼就去學，因為我覺得有一技之長，對他們來說是好的。」但他唯一最在意小孩的禮貌，要求他們要常說「請，對不起，謝謝」。

現在的草爺不僅是知名網紅，投資娃娃機、汽車美容、醫美診所等副業有一套，還跨界拍戲當演員，去年更入圍金鐘獎，他笑言母親感到十分驕傲，「她到家裡附近剪頭髮，都會炫耀我兒子你要去訂閱（YT頻道）喔，他叫草爺，當人家知道我，她就覺得很有面子、很開心。」

64歲的母親快要退休，身體很硬朗，他希望她過得快樂就好，「我都跟我媽說，妳就每個月安排旅行吧，旅行費用我出，希望她好好遊山玩水。」不過，草爺這些年知名度大增，工作忙碌得四處奔波，只能靠家族群組每天跟母親訊息問候，還好妻小住在南投，貼心的老婆時常代替他帶小孩子們去陪伴母親。