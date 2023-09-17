南韓總統尹錫悅接受媒體訪問時，重申北韓與俄羅斯軍事合作違反聯合國安理會決議，並表示韓美已再次確認若北韓意圖採取核攻擊，將以壓倒性力量因應，終結北韓政權。

美聯社今天刊出與尹錫悅的書面訪問內容，尹錫悅指出，北韓與俄羅斯的軍事合作是違反聯合國安理會決議與其他國際制裁的不正當違法行為，呼籲國際社會面對北韓與俄羅斯的這類行為應更團結。

尹錫悅在訪問中說明，南韓與美國已再次確認，若北韓意圖進行核攻擊，將以壓倒性力量因應，使北韓政權終結，也同意持續強化雙邊針對北韓核武級飛彈攻擊的遏制應對能力。

尹錫悅下週即將出席聯合國大會，並在會議中進行演說，行前接受訪問針對近期北韓領導人金正恩訪俄引發國際質疑表明立場，他在聯合國大會的演說中預期也將對北韓及俄羅斯的軍事合作發出警告。

韓國將在2024至2025年擔任聯合國安理會非常任理事國，尹錫悅表示，他會在這次演說中表明，南韓將對俄烏戰爭及北韓發展核武計畫等相關國際合作負起安理會非常任理事國的責任，也將在氣候變遷及數位化等議題上提供協助。

此外，對於韓美日安保合作強化是否可能損害韓中關係，尹錫悅強調，韓美日合作不會排除特定國家，也不打算發展成具排他性的合作；尹錫悅提到他去年11月與中國國家主席習近平會面，以及不久前與中國國務院總理李強會面，稱「中國也認為韓中關係很重要」。（編輯：周永捷）1120917