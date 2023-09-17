台北國泰萬怡14F Drift Lounge ＆ Bar的戶外露臺，可飽覽市區迷人的天際線，受到許多人喜歡。(台北國泰萬怡酒店提供)

Drift Lounge ＆ Bar擁有現代摩登設計感的室內空間，往年因應節慶推出的活動，都吸引不少民眾參加。(台北國泰萬怡酒店提供)

歡慶中秋，巴賽麗廳La Brasserie精選受歡迎的7道法式名菜升級套餐不加價，每道現省990元。(台北亞都麗緻大飯店提供)

米其林一星餐廳「天香樓」中秋活動驚喜藏酥餅，酥餅內藏驚喜紙條，幸運者可獲贈萬元住宿券。(台北亞都麗緻大飯店提供)

中秋連假將屆，星級飯店紛紛推出中秋趴饗宴，為民眾省去事前準備食材和事後整理的功夫，用美食歡度家佳節。台北國泰萬怡酒店推出限期2晚的中秋高空燒烤饗宴，在飯店頂樓品嘗佳餚美酒兼賞月，KLOOK獨賣並祭出優惠價，每人現省約400元。台北亞都麗緻大飯店則是推出經典指定法國菜升級套餐不加價，每道現省990元，用儀式感十足的美味法餐迎中秋。

台北國泰萬怡酒店14樓的Drift Lounge ＆ Bar在9月29和30日連續兩晚推出「秋日Chill宴 中秋高空燒烤饗宴」活動，限量席次每場80位。參加的民眾可無限暢饗各式豐盛美饌，BBQ現烤專區囊括美式豬肋排、生蠔、肋眼牛排、胡椒蝦等海陸燒烤，還有鑊氣十足的精緻熱鍋菜，吃得到勃根地紅酒燉牛肉、乾香咖哩蝦球等。而為了呼應夏末秋初的微熱氣息，業者也端出鋪滿螃蟹、淡菜等多種海鮮的清涼海鮮吧，以及清涼開胃的沙拉冷盤區，更準備了啤酒、調酒等精選飲品。

位於飯店14樓的Drift Lounge ＆ Bar，酒吧空間設計簡約又有時尚感，還有寬敞開闊的戶外露臺區可遠眺遼闊市景，往年在中秋節或聖誕夜、跨年夜推出的活動，都吸引不少民眾參加。今年的「秋日Chill宴 中秋高空燒烤饗宴」在KLOOK獨家線上販售，成人原價每位 1980元加1成，優惠價1780元， 6至11歲兒童每位890元。消費者享有抽獎資格，每場次抽出MJ Kitchen雙人午晚餐自助餐券3組。

台北亞都麗緻大飯店迎接中秋節，匯聚各種烤炙菜餚的巴賽麗廳La Brasserie，精選受歡迎的7道法式名菜，即日起至9月30日，免費加入「緻友」會員，可享每套價值990元的套餐升等，等於單點主菜直接升等套餐，還省下990元的套餐升等費；餐期間加價399元可享海尼根啤酒無限暢飲，抑或選擇Whisky Pairing 9折優惠。

法菜餐廳巴賽麗廳La Brasserie 集結7款經典名菜，像是常客必點「爐烤桂丁雞佐黃酒羊肚菇醬汁」，皮脆汁多，超級亮點則是以桌邊服務呈現，不僅聞香，更是觀賞了俐落刀法的展演。而「碳烤羊排、北非羊肉腸附哈里薩優格」是一道紀錄在地與移民融合的美味料理，整道佳餚呈現些許辣度，喜愛刺激風味的饕客不可錯過。18世紀義大利歌劇大師羅西尼獨創「羅西尼牛排」，融入義、法料理精隨，結合鴨肝與牛排的奢華享受，前者肥美後者精實，入口肥腴香滑，形成互補的絕配，搭配著鋪底的馬鈴薯泥，細緻絲滑。

飯店內主打杭州菜的米其林一星餐廳「天香樓」，以古人摯愛的酒為主題搭餐同慶，仍屬微熱的初秋推出天香冰釀，傳承自香港天香樓，黃酒為主體，勾兌新酒、老酒，色澤亮黑，酒甜味濃，每杯880元。

活動期間，親友歡聚，點選3600元以上套餐，將意外發現甜點酥餅藏有驚喜紙條，最大獎項是萬元住宿券、價值2萬元套餐等。

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