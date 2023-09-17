陳鴻（左）覺得蔡榮祖（左）變得更加帥氣。（陳鴻提供）

蔡榮祖（右）騎腳踏車通勤，變成名符其實的腳踏車少年。（陳鴻提供）

陳鴻近日應邀出席新加坡「雲陰殿教育中心」為學習障礙孩童募款公益活動，他時隔30年第一次登台表演，就獻給新加坡公益慈善演唱會。沒想到這趟旅程，更為他帶來巧遇好朋友「情歌王子」蔡榮祖的驚喜。

陳鴻說，他回到老東家宣傳，剛到大廳就聽到熟悉的聲音，一回頭就發現是為了陪伴母親，將事業重心轉回新加坡的蔡榮祖。他說，蔡榮祖20多年前曾因「腳踏車少年」形象紅極一時，在台灣滾石唱片發行6張專輯，傳唱度相當高、更是校園演唱會最受歡迎的人氣歌手，「他現在依然每天以腳踏車代步到電台上班，在炎熱的新加坡活脫像是個海灘男孩」。

外表凍齡的陳鴻，一直都以花美男形象讓人印象深刻，他更是婆媽心目中最親切最帥氣的「阿鴻」，他笑說：「阿祖（蔡榮祖）是阿字輩的始祖，他外形緊實、凍齡又活力充沛，一眨眼經過了近30年我們都成了名符其實的『熟齡才藝美少年，猜你沒少年』。」

陳鴻表示，蔡榮祖隨著歲月流逝，個性變得擇善、不固執，但是對於音樂的本心仍不變，「他無論是在歌手時期還是電台DJ，他都如魚得水，演什麼像什麼，看到他能選擇自己喜歡的工作，真的很為他開心」。他說，2人除了祝福彼此都要好，也已經相約下次要在電台合體。