邱以太（左起）、詹懷雲出席電影《成功補習班》電影活動，擔綱一日店長。（陳俊吉攝）

電影《成功補習班》的男主角詹懷雲、邱以太17日現身知名手搖飲店擔任一日店長，吸引不少粉絲到場支持，22歲的女粉絲搶頭香，在早上5點50分就來排隊，她表示在北影看了《讓我看見你是誰》後喜歡上詹懷雲，「我喜歡他的笑臉，看到他很緊張，很帥！」

《成功補習班》將於下週上映，2人都暌違一段時間再登大銀幕，詹懷雲坦言：「心情有點緊張，會邀請親朋好友來看。邱以太則希望帶外公外婆去看電影，對此心情興奮。媽媽林葉亭也會看嗎？他透露媽媽會包場邀請大家。不過電影中兩人有喇舌戲、裸戲，被問到讓家人看到會不會害羞？詹懷雲淡定地說：「我家人滿開放的，家人從小看到大。」邱以太則回應：「沒想那麼多」。

此次擔任飲料店一日店長，2人以前有沒有打工的經驗？邱以太表示曾經在電商公司後台實習1個月，體驗到朝九晚五的生活。而詹懷雲因為高中就讀夜校，笑稱自己白天沒事幹都在打工賺錢，曾在三芝海邊的咖啡廳打工，無論中式、西式料理都可以兼顧，一旁的邱以太馬上大讚他的廚藝：「懷雲很厲害喔！」

至於彼此的學生中二事蹟，他們不約而同都表示有很多臭男生表現，詹懷雲表示會互丟營養午餐中的橘子皮，還曾經把男廁用馬桶刷戳出一個一個洞；而邱以太則是回憶起補習班時期，會把珍珠奶茶中的珍珠用吸管吸起來後噴射，在學校也會溜手把下樓，宛如《成功補習班》的青春往事。