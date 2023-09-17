17個部落、原民會、玉山國家公園及台灣大學林管處等，近200人參與「原住民族獵人團結大會」。（林業保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

東埔部落主辦「原住民族獵人團結大會」，特別規畫部落狩獵文化走讀活動，帶大家認識布農族人與自然相互依存的傳統生活智慧。（林業保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林業保育署南投分署協助信義鄉成立「東埔布農自然資源暨文化自主治理協會」，15日至17日邀全國17個部落在東埔溫泉舉行「原住民族獵人團結大會」，該協會理事長全東光說，盼更多獵人參與狩獵自主管理，讓野生動物在森林生生不息，讓多元生態永續。

林業及自然保育署近年致力推動狩獵自主管理計畫，透過每年在不同部落舉辦獵人大會，讓各部落獵人與相關部門對話，第6屆原住民族獵人團結大會由東埔布農自主治理協會主辦，內容包括各團隊分享、部落狩獵文化走讀、狩獵自主管理未來展望等，吸引17個部落、原民會、玉山國家公園及台灣大學林管處等，近200人參與。

林業保育署署長林華慶表示，原住民依存山林生活，涵養出與生態和諧共生的傳統生活智慧，如定期輪獵的獵場經營、避開野生動物繁衍季節及敬畏黑熊等，與現代生態科學不謀而合，顯示原住民族是形塑台灣多元生態的重要力量。

全東光說，為了保護後山的森林及動物，成立協會推廣自主管理概念，盼能擴及各部落，讓動物在森林裡生生不息，因此積極爭取舉行獵人團結大會，特別規畫「部落狩獵文化走讀」，帶大家參觀東埔、羅娜的自然資源保育和永續利用，了解傳統狩獵文化與山林智慧，彼此分享推動狩獵自主管理試辦心得與展望，期待下一屆有更多獵人參與，一起守護山林。

林業保育署南投分署指出，與東埔部落合作推動狩獵自主管理試辦計畫已5年，建立良好夥伴關係， 每年獵人大會更提供原民及政府部門間直接溝通的平台，這次會中除推廣改良式獵具，各部落盼在法規限制下能簡化行政程序，讓更多獵人參與狩獵自主管理組織，進行獵區管理，進而達到雙贏，讓狩獵文化與保育工作平衡，自然資源能永續。