馬斯克被爆出曾和好友、谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）發展婚外情。

《華爾街日報》去（2022）年報導，特斯拉執行長馬斯克2021年底與好哥們、谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）發展婚外情，導致布林與沙娜漢於2022年1月訴請離婚，如今布林與有華人血統的沙娜漢已經於5月低調完成離婚手續。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站取得的法院紀錄顯示，布林與沙娜漢已經於5月26日完成離婚手續。

Google co-founder Sergey Brin quietly divorced his wife this year after allegations that she had an affair with Elon Musk https://t.co/4jS09AGwbN — Insider Business (@BusinessInsider) September 15, 2023

根據離婚條款，布林與沙娜漢將切割對4歲女兒的監護權，協議也包含配偶贍養費、律師費用等，沙娜漢獲得子女撫養費，不過金額保密。法庭文件顯示，同樣是律師的沙娜漢對離婚並無異議，但她確實要求了配偶贍養費。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）去年7月引述消息人士指出，馬斯克與沙娜漢於2021年12月在邁阿密藝術節上開始了短暫的婚外情，當時布林與沙娜漢的婚姻早已因為新冠肺炎的壓力出現問題。

兩人的婚外情導致布林與沙娜漢離婚，同時也讓馬斯克與布林的多年友誼嘎然而止，甚至傳出馬斯克下跪，求好友原諒。布林2022年1月訴請離婚時，在離婚緣由上寫了「不可調和的分歧」。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對與好友妻有染，馬斯克當時發推文極力否認：「這完全是胡說八道，我和布林是朋友，我們昨晚還在派對上碰面。」馬斯克更強調，過去三年只見過沙娜漢2次，而且都有很多人在場，「一點也不浪漫」。

沙娜漢也強調與馬斯克沒有婚外情，稱兩人只有因為女兒的自閉症，有過一次「深入、有意義的交談」，而且談論的是如何透過馬斯克的新創大腦晶片公司Neuralink來協助女兒治療自閉症。

被爆出和馬斯克有婚外情、與前夫布林離婚後，沙娜漢（Nicole Shanahan）7月受訪表示已經往前走。

沙娜漢7月受訪表示，她身邊已經有新的護花使者。

■沙娜漢有華人血統 出身寒微

事實上1989年生於加州奧克蘭市（Oakland）的沙娜漢出身寒微，2021年6月她登上舊金山雜誌封面，被譽為「變革者」，她受訪描述如何克服一個父親是雙極型思覺失調症（bipolar schizophrenia）患者的童年。

她說9歲時父親被診斷出患有雙極型思覺失調症，她出生時來自中國的母親赴美才2年，「我大部分的童年中父母都無業，所以不只沒錢，也幾乎沒有雙親的指導，你可以想像擁有一位精神疾病的父親，生活中有許多混亂及恐懼」。

沙娜漢描述了透過食物券、以及12歲起就開始在餐廳端盤子來養活自己。

沙娜漢於2003年起就讀華盛頓州的普傑海峽大學（University of Puget Sound），後續取得經濟及中文學士，2013年她赴新加坡國立大學（National University of Singapore）修讀全球知識產權貿易及中國法，之後在加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）攻讀法律。

她後續成為一名專利律師，並創辦非營利組織Bia-Echo Foundation基金會，該基金會的目標是提倡刑事司法改革、打造永續未來。