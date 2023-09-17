俄羅斯媒體周日（17日）稱，亞美尼亞與俄羅斯討論了其加入國際刑事法院（ICC）管轄範圍的計劃，此舉遭到俄羅斯的強烈反對。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，2兩個傳統盟友之間的關係已經嚴重惡化。國際刑事法院於今年3月根據《羅馬規約》對俄總統普丁發出逮捕令，指控普丁犯有戰爭罪，從烏克蘭非法轉移數百名或更多兒童。該逮捕令要求全球123個締約國在普丁出現在其境內時將他逮捕。克里姆林宮譴責這一指控毫無意義。

據俄羅斯《塔斯社》報導，亞美尼亞外交部巡迴大使馬魯基揚（Edmon Marukyan）說，亞美尼亞方面已就這一問題向莫斯科提出了「建議」。他說，「已經舉行了一次會議，相關進程正在進行中。」

馬魯基揚表示，亞美尼亞計劃加入《國際刑事法院羅馬規約》，「不是針對俄羅斯，而是因為阿塞拜疆在亞美尼亞領土上犯下的戰爭罪行。我們的俄羅斯朋友非常清楚這一點」。

亞美尼亞此舉遭到俄方強烈反對。莫斯科警告稱，如果這樣做，將產生「嚴重後果」。