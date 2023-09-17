俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，北韓領導人金正恩將拜訪多家食品企業，這是他這次訪俄行程的一部分。

俄羅斯新聞社引述俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）表示：「他對廣泛的議題感到興趣。」

「就我瞭解和判斷，他對於這次訪問成果感到滿意，不過，我再重申一次，訪問還沒結束，還在進行中。」

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）討論有關加強軍事合作的務實問題。

北韓中央通信社指出，金正恩此行正值「朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯關係發展史上，開啟了友誼、團結、合作的嶄新鼎盛期」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

金正恩13日會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），討論了軍事事項、烏克蘭戰爭以及加強雙方合作。

隨著俄羅斯持續入侵烏克蘭，以及北韓進行飛彈和核子發展，美國及其盟邦憂心北韓和俄羅斯軍事關係趨於熱絡。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120917