新北市新莊區龍安路一處4樓公寓，今天（17日）下午3時許2樓突冒出大量濃煙，新北消防局獲報立即派遣人車趕往搶救，警消佈水線迅速撲滅火勢後，在4樓樓梯間發現1男1女（年約40多歲），男子的右手掌有1度燙傷、意識清醒，女子則意識昏迷、有生命徵象，分送輔大及板橋亞東醫院醫院。

消防局共出動1大1中6分隊，共29車69人前往救援，初步了解，燃燒的是一些雜物，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因有待火調人員釐清。