來自美國和其他國家的風投資本減少了對中國製藥企業的投資，削弱了中國生物技術產業的發展勢頭。分析人士稱，這些投資的撤退反映出風投在全球的回撤，以及中國經濟不景氣和地緣政治緊張局勢加劇的情況。

《華爾街日報》報導說，風險投資公司E Squared Capital Management醫療健康產品經理馮特萊德(Les Funtleyder)說，之前，中國生物技術領域的泡沫和美國的一樣大，甚至更大，現在這種泡沫正在逐漸縮小。他還表示，過去十年間該機構投資了一些中國生物技術公司，但最近沒有在中國進行生命科學方面的交易。

報導說，與美國一樣，對中國生物技術行業的風險投資在2021年之前的幾年裡也出現了跳躍式增長。2021年對中國生物技術企業的風險投資從2015年的12億美元上升到193億美元，然後到去年回降至89億美元，美國和其他外國投資者的入場和退場成為了一個重要推手。其中有美國投者參與的中國生物技術行業風投交易額從2015年的5460萬美元攀升至2021年的10.1億美元，然後到去年又跌至1.026億美元。

在全球從事早期階段風投業務的北極光創投(NLVC)的駐北京合夥人宋高廣(Pandy Song)說，中國的生物科技市場已經變得愈發擁擠，有太多的公司在做同樣的事情。賓州大學政治學家、《中國的下一步行動》(China's Next Act)作者史考特．摩爾(Scott Moore)說，包括美國在內的跨境投資一直是中國生物技術產業的重要資金來源，中國的風投格局正在迅速走向成熟，但融資管道規模和成熟程度上都不及美國。

摩爾說，在21世紀最初的那十年間，生物技術一下子成為了中國政府重點發展的一個優先事項，投資和支持隨之上升，中國政府的政策以及醫療市場的龐大規模吸引了美國投資者。但是最近中國經濟困境和對生物技術可能成為投資限制對象的擔憂拖累了該行業的風險投資。

上個月，美國總統拜登(Joe Biden)發佈一項行政命令，從明年開始禁止美國人對某些從事先進半導體和量子計算的中國公司進行新的風險投資、私募股權投資和合資投資。

據研究公司榮鼎集團(Rhodium Group)稱，美國拜登政府發布行政命令限制對中國的高科技投資，但沒有涉及生物技術領域，只要求監管機構每年開會評估，這意味著不排除今後將生物技術等行業包括在內。