2023第2節跨聯盟籃球邀請賽，17日下午由UBA大專籃球聯賽公開男一級3連霸勁旅政治大學首戰登場，挑戰SBL第19屆總冠軍台灣銀行，第3節以25比8瘋狂攻勢奠定勝基的政大，終場87比76「越級」打退台銀。

上半場台銀籃板和失誤上的數據表現比政大差，不過台銀靠著投進4記三球，前兩節打完分數上37比41小幅落後上半場三分球10投盡墨的政大。

第3節一開始政大三分球由吳志鍇率先開張，打出8比0小高潮，逼得台銀喊暫停再部署，不過政大還是拉出了雙位數領先優勢，並在該節剩不到3分鐘打出61比43將近20分的領先，該節倒數1分半鐘政大林子皓再追加1記三分球，讓分差來到21分，這節換台銀三分球5投0中，被政大單節打出25比8攻勢甩開。

第4節換台銀展開大反擊，在簡家暐單節三分球6投3中、狂轟11分幫助，加上政大此役主要的外籍生波波卡末節只打2分多鐘就五犯畢業，台銀一舉將第3節面臨的超過20分的落後縮小到67比75剩8分差，不過政大又一波連續得分讓領先再回到雙位數，終場政大11分之差帶走勝利。

政大以宋昕澔22分最高，當家主控游艾喆20分、9助攻、8籃板、5抄截，林子皓13分；台銀則是陳侑昫17分最高，末節展現得分火力的簡家暐14分，張家禾12分。

游艾喆（左）繳出20分、9助攻、8籃板、5抄截全面數據。（中華籃協提供）