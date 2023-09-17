近日台農蛋品洗選巴西進口蛋誤標效期等爭議不斷，衛福部食藥署因此啟動為期4個月的加強市售雞蛋稽查專案，今天更宣布，預計本月19日起，連續3天，兵分多路與農業部對所有洗選廠進行全面輔導，輔導重點包括「有效日期標示」、「文件保存」及「倉儲管理」。

食藥署副署長林金富表示，鑒於近期各界關切雞蛋安全議題，奉行政院指示，食藥署將與農業部共同合作，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，針對洗選業者執行聯合輔導，將於9月19日啓動，至9月21日，一連3天，將對全數進口雞蛋洗選業者完成輔導。

輔導重點共三大項，包含有效日期標示、文件保存及倉儲管理。第一項最重要的產品標示，必須正確標示雞蛋產地、國家。例如來自巴西、土耳其就應該正確標示。第二是有效日期部分，應依照輸入時原廠提供的日期，也就是食藥署於邊境查驗許可通知書上所註記的有效日期。

林金富指出，洗選場的輔導最重要是產地、有效日期必須「明確標示」，依循進口原廠的有效期限標示，食藥署在邊境都有核發相關證明文件，因此，會要求洗選廠商將「文件保存」完備，蛋品的來源、銷售流向、數量等憑證都要保存妥善，台農遭高雄衛生局罰款即因未妥善保存文件，無法追蹤流向而開出30萬元罰單。

最後，林金富說，除了有效日期標示和文件保存，「倉儲管理」也是輔導重點，因雞蛋進口時採全程冷鏈，所以倉儲要有合格的冷鏈系統，溫度也要穩定控制，蛋品要採用先進先出的方式，避免逾期。

此外，食藥署於17日已經啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國後市場販售通路，包括量販店、賣場、超市、超商及市場等，進行雞蛋聯合查核，至12月底，為期四個月，預計查核4000件，並持續加強市售雞蛋抽驗，維護民眾食用安全。