國民黨總統參選人侯友宜近日民調與民眾黨總統參選人柯文哲拉開差距，回歸老二，不少藍營人士期待，在野聯盟合作可在此時促成，達成「侯柯配」的局面。不過，民眾黨內卻有部分人士不傾向合作，直言藍營的合作其實是「合併」，柯辦則強調，柯是最有機會贏過賴的人選，選戰步驟沒有藍白合選項。

柯文哲競辦發言人陳智菡說，目前坊間多份民調，至少有七份會每個月固定公布，只要是採市話加手機的民調，柯文哲都穩定領先侯友宜，且領先大約8％，柯文哲緊追賴清德。

陳智菡強調，極少數「策略性民調」只採「全市話」，刻意引導大眾侯超車柯，或者置入「藍白合」選項，事實上，各份民調都證明，柯文哲是最有機會贏過賴清德的人選，柯辦有自己的選戰步驟、當中並無藍白合選項，柯也積極尋覓副手人選中，我們的對手，只有賴清德。

民眾黨立委張其祿指出，最近一些藍營為主的民調看得出來是刻意壓低柯的民調，想要拉抬侯，用壓力促成藍白合，操作的痕跡非常嚴重明顯，黨內部分同仁看法較不傾向合作，就是因為藍營合作更傾向於「整併」，若要談藍白合，也勢必得質問藍營願意讓出什麼、真的讓出什麼，不要僅是放話式的合作。