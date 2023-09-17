新北市社會局舉辦「街友清潔人員培訓專班」，順利媒合6位街友重新就業，邁向新人生。

社會局說，此次的「街友清潔人員培訓專班」在街友中途之家觀照園舉辦，共計9人參訓，課程為期一週課程，由職訓中心邀請具清潔實務工作者現場教學，授課老師詳細解說各類物件的清潔技巧、搭配藥劑、清潔工具與注意事項，並帶領學員實際演練及互動交流。

結業後職訓中心邀請3家清潔公司到現場徵才，順利媒合6位上工。劉冠宏說，街友有時沒辦法很快下定決心立即工作，有時候會有遲疑、態度消極的部分，但他們都會在結業後持續幫街友找工作機會。

一名學員表示，他因工程工作發生意外，造成腳部長久傷害，以至於找不到工作而流落街頭。這次受到社工邀請報名清潔專班，有了一技之長同時也掌握工作機會，目前身體已復原六成，現在有清潔公司願意聘用並提供食宿「彷彿重獲新生。」

社會局長李美珍表示，社會局與勞工局合作4年，針對街友開辦「訓用合一」職訓專班，迄今已開設6班，包含清潔人員5班及綠美化園藝1班，共有65人參訓，並陸續轉介愛心廠商協助就業。

社會救助科長劉冠宏說，因為有些工作需要專業技術，目前街友媒合就業，最常見的是清潔工作，一方面清潔缺工，街友可立即上工、得到生活改善，第二多的則是保全工作，另外也有部分街友結業後投入餐飲行業。

劉冠宏說，統計辦理職訓專班4年來，替街友媒合工作的成功率高達7-9成，在街友上工後，他們也會持續追蹤街友工作狀況半年，並定期關心街友工作狀況，第一批結業的街友，目前有3-5成在多年後仍持續就業，其餘人部分轉職、部分回家由親友照顧，但也有人回到街頭，「這部分就沒辦法，因為他們認為街頭才是家，但我們也會持續派員訪查」。