台北市一名楊姓獸醫騎車時意外摔傷，沒想到多日後竟病情惡化，不得已切除8根腳趾，並獲得850多萬元的意外險理賠，不過經警方調查發現，原來所謂的摔傷，竟是楊男不惜以「鈍器加工」忍痛敲碎自己的腳趾。

據了解，楊男2021年8月16日上午騎車行經北市延平北路時不慎自摔，導致腳趾骨裂，奇怪的是原本輕微的腳傷，在治療47天後卻發黑壞死，醫師只好進行截肢手術，前後共切除8根腳趾，楊男也被判定為重大傷病。

令人感到蹊蹺的是，楊男發生事故前曾向國泰、和泰、富邦、明台產物等4家保險公司投保，事後也獲得2家保險公司理賠共850多萬元，不過此事也引起保險公司懷疑，並於蒐證後報警處理。

對此，警方表示，抽驗楊男腳掌趾樣本血液發現，具備醫學背景的他疑似「自行注射藥物」，且腳傷恐是「鈍器加工」導致惡化，目的為自殘詐領保險金，訊後已依涉犯詐欺罪嫌送辦。