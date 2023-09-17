基隆地檢署與調查局共同破獲一起毒品走私集團，檢調查獲該集團自加拿大走私93公斤大麻來台，基隆地檢署日前偵查終結，將涉案居中聯繫的黃男及羅男，依違反《毒品危害防制條例》運送第二級毒品罪及《懲治走私條例》管制進出口物品罪起訴。

檢方的起訴書中指出，整起案件起源於平姓男子出資，在加拿大購入了93公斤大麻，分成161包，找林姓男子負責收貨。為了製造斷點，另外找了黃姓及羅姓男子，做為平、林兩人之間的聯絡窗口。

平男去年12月，從加拿大透過海運寄送國際郵包回台。基隆關查覺該郵包有異，將其查扣，並請調查局航業調查處基隆站協助偵辦，發現該郵包內含大麻。航基站便在基隆地檢署檢察官指揮下，深入追查，趁該郵包今年1月31日投遞至新北市汐止某處，當場逮獲林男。

檢調進一步偵訊林男後，林男供出與平男、羅男及黃男共謀走私大麻，航基站在深入的蒐證及跟監後，5月16日持搜索票赴新北三峽搜索並帶回羅男，17日則在基隆市中正區搜索並帶回黃男。

其中，羅男對於涉案坦承不諱，羅男透露，林男在汐止找到適合的收貨地點後，他自平男手中取得租金，轉交給林男。平男並要求，林男在收貨後，再透過羅或黃與其聯絡，如此便可取得新台幣300萬元的酬金。但黃男向檢調表示，雖然曾多次助林男聯絡平男，但對於兩人運輸毒品一事完全不知情。

基隆地檢署日前偵查終結，將涉案的羅男及黃男依涉犯《毒品危害防制條例》運送第二級毒品罪及《懲治走私條例》管制進出口物品罪起訴。林男及平男則因為另涉他案，另案偵辦中。