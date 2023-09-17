今年邁入第11屆中信盃黑豹旗將於10月14日熱鬧開打，今年共吸引來自全國195隊、超過4000名球員及教練一起爭奪冠軍錦旗，其中最大亮點是首次參加的高雄女中，她們將以13位女子兵團應戰。

儘管近年來台灣受到少子化衝擊影響，近年來參加隊伍數略有下滑，但在主辦單位努力及中國信託商業銀行推出「2023第十一屆中信盃黑豹旗球隊參賽補助辦法」助攻下，今年找回9所過去曾參賽的學校，本屆重新報名回到黑豹旗賽場。

新北林口高中暌違5年再次參賽，此外，還有高雄女中、屏東民生家商、新北格致中學與淡江高中、台北育達高中、台南市中信國際實驗教育機構以及新竹六家高中等7支首次參賽的隊伍共襄盛舉。

記者會重頭戲來到抽籤儀式，北市延平高中抽到「籤王」，開幕戰將碰上去年奪冠的穀保家商；穀保家商去年斬斷平鎮高中3連霸，隊史第3度在黑豹旗登頂，今天由U18世界盃中華隊國手陳睦衡及去年大會MVP黃仲翔代表返還冠軍旗幟。

曾參加過第1屆黑豹旗的大學長、中信兄弟岳東華，以及連續參加過第7至9屆的學姐陳品薰，都到場來為參賽的學弟妹們打氣。岳東華勉勵學弟妹們，面對賽事不要有太大壓力，拚戰到最後；而陳品薰則鼓勵學弟妹想做就做，把握機會，不留遺憾。

中信兄弟岳東華曾參加過首屆黑豹旗。（中華棒協提供）