資深藝人易淑寬早年出身歌仔戲劇團，參演戲劇不計其數，是黃香蓮歌仔戲團的當家花旦，後在《台灣靈異事件》、《藍色水玲瓏》等等影視作品中露面，她過去未婚先孕，獨自撫養兒子易寶宏，不料愛子2014年捲入信義區殺警案，遭叛刑9年，2018年入獄後改調外役監服刑，但2022年被發現外役監返家探親期間在外飲酒，認定違反規定情節重大，已解送花蓮監獄執行；易淑寬為了愛子移居花蓮，原先月收30萬的遊覽車叫賣事業也因此停擺。

根據《TVBS新聞網》報導，易淑寬過去靠遊覽車販賣月入20到30萬元新台幣，經紀人表示她已暫停遊覽車工作，在花蓮過著簡居生活。易淑寬過去曾在節目上透露主業變成遊覽車工作，一周7天都有行程，平日會跟2、3台遊覽車叫賣，假日則會多到8、9台，直言「之前拍戲拍到『要死』，現在每天穿水水，遊山玩水，等領薪水，以前一台車業績萬把塊，現在受疫情影響，沒這麼多」。

至於愛子違紀事件，易淑寬表示易寶宏感到懊悔，對司法單位及各界困擾感到抱歉，她自責是失職的母親，從以前單獨拉扯兒子長大，為了生計錯過兒子的教養期，沒有給予陪伴與教育，導致遺憾事件發生，愧對社會大眾與家人，為了盡力彌補，她暫時放下遊覽車業務，已在花蓮租屋，方便探視。

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