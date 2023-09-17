桃園一名張姓男子為向心儀女小慈（化名）表達愛意，前往其住處按門鈴，但並未有人應門，竟攀爬陽台進入客廳。小慈驚見張男出現在自己家裡，立刻打開大門跑出住處想下樓求救，張男衝上前熊抱，把小慈從樓梯間強行拖回屋內。

張男持續抱住小慈讓她無法掙脫，鄰居聽到聲響察覺有異，趕緊通知社區警衛有人騷擾小慈，警衛前往查看，聽到屋內求救聲音，立即開門進入屋內嚇阻，張男這才鬆手放開小慈。

小慈指控，張男把我拉回到2樓住處後，站在後方親吻我的後頸部，我將雙手向後試圖推開，此時張男的手就碰到我胸部，我才發現沒有穿內衣，趕緊用手交叉放在胸前阻擋。

張男仍試圖把我拉到房間，我就用跪姿趴在地上，臉頰貼在門口的鞋墊上，此時我聽到門外有腳步聲傳來，我就大叫救命，隨後保全就進屋嚇阻張男。

一審法官依張男犯刑法第306條侵入住宅、第354條毀損等罪各判處有期徒刑5月、2月；另犯刑法第224條強制猥褻部分，變更起訴法條為同法第304條強制罪，並判處有期徒刑6月。檢方不服張男強制猥褻罪嫌無罪，提起上訴。

二審法官認，查無相關事證足以證明張男確有摸胸、親吻後頸，張男亦否認有做這些猥褻行為。案發地為小慈自家，理應為自身安全最後堡壘，因張男擅自侵入而只能逃離求救，卻反遭強行拉回，張男此舉已達妨害行動自由之程度。

法官審酌，張男並無前科、素行尚可，未能尊重雙方對於情感之認知，以強暴手段剝奪行動自由，造成小慈對往後生活感到恐懼，張男雖坦承犯行，但未能和解及取得諒解；日前依犯剝奪他人行動自由罪，判張男處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣2000元折算1日。可上訴。