威力彩連槓24期，明天（18日）頭獎獎金上看6.4億元，小孟老師在臉書上點名處女座、天秤座、金牛座、天蠍座，以及生肖豬、猴、鼠、兔財運將超級旺，有望抱回大獎，並分享2個開運時辰，分別為早上11至下午3點、晚上7至8點，建議尋找住家或辦公室北方投注站來下注，就能提高中獎機率。

▍第4名：天蠍座

穀神星進入天蠍座本命宮，加上海王星也進入偏財宮，顯示明天偏財運將超級旺，穀神為稻米之神，海王星為藍色，建議下注前可穿著藍色衣服，或吃飯再喝水，就有機會中大獎。

▍第3名：金牛座

太陽、水星二星齊聚落在金牛座的偏財宮，顯示明天財寶庫能得到太陽照亮屬火，水星又引進財水，因此財富能量旺盛，建議下注前可用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，接著在前往投注站的路途中可曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財神圍繞在身旁。

▍第2名：天秤座

火星進入天秤座的本命宮，加上外地運勢也非常強，建議明天可前往外地或到隔壁鄉鎮購買彩券，並且尋找餐廳旁的投注站來下注，就能獲得火星的加持，使他們賺取一筆意外之財。

▍第1名：處女座

太陽、水星進入本命元辰宮，顯示處女座明天本命元辰能注入源源不絕的強大財氣，讓財氣磁場籠罩全身，建議下注前可多吃黃色與紅色食物，接著再喝一杯水，就能讓二星之氣匯聚，同時增加中獎機率。

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