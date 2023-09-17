蘇貞昌出席張宏陸首場施政願景說明會。（王揚傑攝）

民進黨立法委員張宏陸明年將競選新北市第六選區立委連任，今（17）日在板橋舉辦首場施政願景說明會，前行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、立委林楚茵及新北市議員戴瑋姍出席站台。蘇貞昌致詞時拜託板橋鄉親立委票投張宏陸，總統票投賴清德，他談到2024總統大選時脫口說出，「現在已經4組了，愈多組愈好啦！」意指愈多組參選，賴清德當選機率愈高，引來台下民眾會心發笑。

蘇貞昌稱讚張宏陸操守正派，服務到位，是位優質的立法委員，在板橋擔任2屆市議員、2屆立法委員，在板橋張宏陸「熟門熟路」，所以要讓他繼續做，讓板橋繼續發展。

蘇貞昌也拜託鄉親支持賴清德，他說，現在算已經有4組了，「愈多組愈好啦！」語畢隨即引來台下一陣哧笑。蘇貞昌稱讚賴清德的歷練完整，還是幼兒時父親就過世，由母親撫養長大，自己奮發向上當到醫生，再從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長到副總統，這次要讓賴清德高票當選，繼續蔡英文總統的路線。

對於蘇貞昌首場輔選就選擇為張宏陸站台，張宏陸說，只要是黨內提名優秀的人，蘇院長一定都會盡全力去全台灣輔選，這一點是無庸置疑的。其實也是很剛好，因為剛好排在這一天，也不是刻意安排第一場。

至於蘇貞昌久未公開露面，張宏陸說，蘇院長對台灣的關心是永遠一輩子的，其實這段期間也做了很多事情，只是沒有跟大家報告而已。